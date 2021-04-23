Camdaki Kız 3. bölümdeki Nalan'ın bekaret testi sahnesi olay oldu! Sosyal medyada tepki yağdı

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun oynadığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, 22 Nisan Perşembe akşamı 3. bölümüyle Kanal D ekranında izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız dizisinde, Hymen muayenesi olarak bilinen bekaret kontrolü sahnesinin ekrana gelmesi olay yarattı.

Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri annesi Feride tarafından jinekoloğa götürüldü.

Dizide, annesinin isteği üzerine 'bekaret' testine giden Nalan'ın, çocukluğunda da aynı durumu yaşadığı görüldü.

Camdaki Kız'da bu sahneye ise sosyal medyada tepki yağdı.

HAZAL KAYA REDDETMİŞTİ

Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum dizisinde yer alması planlanan 'bekaret' testi sahnesi için "Bunu normalize etmemek için oynamam." diyerek sahneyi senaryodan kaldırtmıştı. Hazal Kaya, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada direnerek sahneyi senaryodan çıkarttığını belirterek, " Başrolünü oynadığım Adını Feriha Koydum' ağır tecrübeydi. Feriha'ya bekaret testi yapılıyordu. Bunu normalize etmemek için sahneyi oynamak istemediğimi belirttim. Sahne atıldı. Ama o kadar çok eleştiri aldım ki sağlığım bozuldu. Şeker hastalığım o dönem çıktı" ifadelerini kullanmıştı.