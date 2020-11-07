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RTÜK üyesinden cezalara tepki! 'Çocuklarda oluşacak travmayı göz ardı edenler...'

07.11.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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RTÜK üyesinden cezalara tepki! 'Çocuklarda oluşacak travmayı göz ardı edenler...'

RTÜK'ün "Sadakatsiz" isimli diziyi yayınlayan Kanal D'ye "evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterdiği" gerekçesiyle ceza vermesi üzerine CHP'li RTÜK Üyesi İlhan Taşçı tepki gösterdi.

RTÜK'ün "evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterdiği" ve "çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturduğu" gerekçesiyle "Sadakatsiz" dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye para cezası kesmesine Kurul'un CHP'li üyesi İlhan Talçı'dan tepki geldi.

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'REYTİNG ŞEHVETİYLE...'

Taşçı, Twitter hesabından karara yönelik "Sarayın kanallarında sabahtan akşama kadar çocukların ‘üstün yararı’ gözetilmeden DNA testleri canlı yayınlarda açıklanıyor. Reyting şehvetiyle çocuklarda oluşacak travmayı gözardı edenler işine geldiği gibi davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Taşçı, paylaşımının devamında da "Milli ve manevi değerlere’ uyan yayınlardan örnekler" diyerek konuyla ilgili yakın dönemde canlı yayınlarda yaşanan skandalların görsellerini paylaştı.

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