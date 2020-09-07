YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Rumeli İskelesi sokak müziği ile coştu

Rumeli İskelesi sokak müziği ile coştu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 07.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Prof.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla halka açılan Rumeli İskelesi, Tekirdağlılardan büyük ilgi görüyor. Tekirdağlı müzisyenlerin gerçekleştirdiği sokak müziği konseri Tekirdağlıları coşturdu.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla halka açılan Rumeli İskelesi, Tekirdağlılardan büyük ilgi görüyor. Bir deniz kenti olan Süleymanpaşa’yı denizle buluşturan İskele; kafe, restoran, mescit, seyir dürbünleri, olta balıkçılığı alanları, cam teras ve tuvaletler gibi çok sayıda imkana sahip olmasının yanı sıra farklı etkinliklerle de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Sokak müziği konserine büyük ilgi
Açıldığı günden bu yana Tekirdağlıların ve şehre gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktası olan ve şehrin çehresini değiştirerek hareket getiren, insanların doyasıya deniz havası almalarını sağlayan Rumeli İskelesi, yine farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İskele üzerinde Tekirdağlı sanatçıların gerçekleştirdiği ve Rumeli türkülerinin seslendirildiği sokak müziği konseri, iskelede gezinti yapan vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Başkan Yüksel’e teşekkür
Tekirdağ’ın Üzümü, Selanik Türküsü gibi sevilen Rumeli ve Tekirdağ türkülerinin yanı sıra popüler şarkıların da seslendirildiği konser yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Konseri izleyen vatandaşlar, “Rumeli İskelesi iyi ki açılmış. Her gün farklı bir güzellikle bu iskelede doya doya denizin ve sahilimizin tadının çıkarabiliyoruz. İskeleyi yeniden kentimize kazandıran belediye başkanımız Cüneyt Yüksel’e teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kafasından vurulan kişi hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki fabrika yangını söndürüldü
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Kırkağaç MHP’de Halil Boğaz güven tazeledi
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor
Dizi ve filmler Karacabey’in tanıtımına katkı sağlıyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:36
Öğle
13:13
İkindi
16:49
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Vera Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Tepe Eczanesi
Kapakli
Zafer Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Şafak Eczanesi
Suleymanpasa
Demet Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çorlu’da DYK kursları başladı
Çorlu’da DYK kursları başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
Hoşköy’de İki Köpek Balığı Yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.