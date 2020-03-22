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RUS ASKERİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.03.2020 18:49 | Son Güncelleme

Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA)
Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı askeri gemisi 'Orsk' saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.
Sarayburnu önlerine ulaşan geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta bölümünde iki askerin hazrolda beklediği de kameralara yansıdı. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.

Görüntü Dökümü
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-Rus askeri gemiden genel görüntü
-Sahil güvenlik ve deniz polisinden detay görüntü
-Geminin orta bölümünde iki askerin hazır olda beklemesi
-Geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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