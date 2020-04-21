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  4. Rüştü Reçber'den flaş itiraf: Frank Rijkaard beni istemedi

Rüştü Reçber'den flaş itiraf: Frank Rijkaard beni istemedi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, İspanyol basınına yeni açıklamalar yaptı. Türk futbolunun efsane kalecisi, kulüpte kendisini istemeyen ismi de deşifre etti.

Rüştü Reçber, Barcelona'da forma giydiği dönem, teknik direktör Frank Rijkaard ve koronavirüs salgını ile ilgili İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

BİRÇOK İNSANIN DESTEĞİNİ ALDIM

"Koronavirüs süreci boyunca birçok insanın desteğini aldım. Barcelona kulübü de beni unutmadığını gösterdi ve destek verdi. Eski başkan Sandro Rosell de beni aradı. Onun haricinde de birçok kişi aradı"

Barcelona'da forma giydiği dönem hakkında da sözlerine devam eden Reçber, "Barcelona'yı hayalimi gerçekleştirdiğim bir aşama olarak görüyorum, çok mutlu olmuştum. Açıkçası orada fazla kalamadım. Teknik direktör Frank Rijkaard'ın tutumunu beğenmedim. Çünkü ilk günden beri beni istemedi ve bana güvenmedi" şeklinde konuştu.

YAVAŞ YAVAŞ KENDİME GELİYORUM

Son olarak sağlığı hakkında konuşan Reçber, "Yavaş yavaş kendime geliyorum. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Vücudum biraz zayıf düştü, çok yoğun bir tedaviyle yüzleşmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)


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