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Rusya'nın hocası Stanislav Çerçesov, Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi

FUTBOL HABERLERİ  | 18.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden izledi.

Rusya'nın hocası Stanislav Çerçesov, Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi

Rusya Milli Takımı’nın son Dünya Kupası’nda çeyrek final oynamasını sağlayarak önemli bir başarı elde eden Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleyi yardımcılarıyla birlikte izledi.

Antalya Stadyumu’nda oynanan ve Antalyasapor’un 3-1 kazandığı maçı takip eden Çerçesov’un çektirdiği fotoğraf, Rusya Milli Takım resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, Antalyaspor’da top koşturan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov’u izlediği bilgisi de paylaşıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Stanislav Çerçesov Antalyaspor Kasımpaşa

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