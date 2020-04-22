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Rusya'daki 179 Türk Adana'ya getirildi

ADANA HABERLERİ  | 22.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri yurda yerleştirildi

Rusya'daki 179 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Rusya'daki 179 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Adana Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Rusya'dan getirilen vatandaşlar daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslere bindirilerek karantina sürecini geçirecekleri kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'na gönderildi.

Söz konusu kişiler burada 14 gün karantinada kalacak.

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Adana Gençlik ve Spor Bakanlığı Kovid-19 THY yeni tip koronavirüs

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