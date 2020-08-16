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Rusya'ya narenciye ihracatı iki kata yakın arttı

MERSİN HABERLERİ  | 16.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Ocak-temmuz döneminde Rusya'ya 119 milyon 340 bin dolarlık dış satım yapıldı - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "Ürettiğimiz narenciyelere Rusya'daki tüketiciler damak tadı olarak alışkın. Bundan dolayı Rusya'dan oldukça fazla talep alıyoruz. Bu da ihracatımıza katkı sunuyor"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Rusya'ya narenciye ihracatı, yılın 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 340 bin dolar oldu.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 143 bin 333 ton narenciye dış satımıyla ülkeye 80 milyon 887 bin dolar döviz girdisi sağlanan Rusya'ya ihracat, bu senenin aynı döneminde arttı.

Ocak-temmuz döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 198 bin 106 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 119 milyon 340 bin dolarlık döviz girdisi elde edildi.

Ürün bazında Rusya'ya, 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 40 bin 241 ton limon 30 milyon 826 bin dolara, 42 bin 392 ton portakal da 22 milyon 173 bin dolara ihraç edildi.

İhracatın kalan bölümünü diğer narenciye ürünleri oluşturdu.

- "Ürettiğimiz narenciyelere Rusya'daki tüketiciler damak tadı olarak alışkın"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Rusya'nın narenciye ihracatında Türkiye için geleneksel bir pazar olduğunu söyledi.

Rusya'nın, ihracat açısından Türkiye için önemli olduğunu dile getiren Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Kaliteli ve doğal ürün yetiştiriyoruz. Lojistik olarak yakınız. Diğer taraftan iki ülke arasındaki ilişkiler de etkiliyor. Ürettiğimiz narenciyelere Rusya'daki tüketiciler damak tadı olarak alışkın. Bundan dolayı Rusya'dan oldukça fazla talep alıyoruz. Bu da ihracatımıza katkı sunuyor. Türk narenciyesi sadece Rusya pazarında değil Avrupa Birliği ülkelerinde de talep görüyor."

- En çok narenciye ihracatı yapılan ülkeler ve Rusya'ya satılan ürünler

Türkiye'nin, ocak-temmuz döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde) Rusya Federasyonu 80.887.985 119.340.451 48 Ukrayna 22.927.420 33.475.541 46 Irak 36.629.688 29.168.106 -20 Romanya 17.847.543 21.807.980 22 Polonya 6.089.215 18.058.859 197 Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu:

Ürünler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde) Mandalina 33.909.136

50.790.432 50 Limon 30.962.679 30.826.218 0 Portakal 4.849.432 22.173.261 357 Greyfurt 11.166.736 15.544.217 39

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