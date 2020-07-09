Rüyada beyaz kedi görmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada beyaz kedi görmekle ilgili rüyanın farklı unsularına göre değişen yorumlar bulunmaktadır. Rüyada beyaz kedi görmek, iyi manaya da kötü manaya da gelebilir. Bu nedenle sizin için rüyada beyaz kedi görmekle ilgili rüyaları derledik. İşte kedinin yavru oluşu, kediyi sevip sevmediğiniz, kediyi kovalamak veya kedi tarafından tırmalanmak gibi durumlarla ilgili rüya tabirleri...
Beyaz saflığın rengidir. Rüyada beyaz kedi görmek, kişi evliyse bu evliliğe ikiz çocuk geleceğine delalet eder. Aksine çok yakında farklı türden sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğine, hayatın beklenmedik bir zamanında ufak bir olaydan çıkacak sorunla birlikte darmadağın olunabileceğine de işaret ediyor olabilir. Kişinin hem iş hem de aile hayatı bu durumdan fazlasıyla olumsuz şekilde etkilenecektir. Kişi, en yakınındaki arkadaşlarından birinin ihanetine hazır olmalıdır. Rüyada beyaz kedi görmek, olumsuzluklardan sürekli kaçan ve çözüm yolu bulmayı erteleyen kişinin, artık çözüm bulmasına gerektiğine de yorulabilir. Çözüm bulunmayan sorunlar zaman içerisinde daha da büyüyecek ve çözüm bulmak imkansıza yakın hale gelecektir.
Rüyada beyaz kedi yavrusu görmek, rüya sahibinin bazı hatalar yüzünden işlerini kendi elleri ile sıkıntıya soktuğuna ve bu yüzden üzüntülü ve sıkıntılı dönemler geçireceğine alamet etmektedir. Rüyada yavru beyaz kedi görmek, hayırlı olayların habercisidir.
Rüyada beyaz kedi sevmek, kişinin yakın çevresinde kurduğu ilişkilerde kötü niyetli kimselerin olduğuna işaret eder. Rüyasında beyaz kedi seven kimse, kendi elleriyle düşmanlarına fırsat doğurarak ileriye dönük yaşayacağı sıkıntılara öncülük yapmış olur. Bu rüya aynı zaman da başarısızlığa toplumda dışlanmaya, hor görülmeye tabir edilir.
Rüya sahibinin rüyasında beyaz yavru kedi sevdiğini görmesi, iş hayatında kazandığı paralarda ve işlerinde azalma yaşandığına ve eğer önlem almazsa çok daha kötü durumlar ile karşı karşıya kalacağına yorumlanmaktadır.
Rüyada beyaz kedi kovalamak, çok iyiye yorumlanır. Rüyayı gören kişiyi, iş hayatında ve eğitim hayatında engellemek isteyen bir kişinin, çok büyük sorunlar yaşayacağına delalet edilir.
Rüyada beyaz kedi tırmalaması, eğitim hayatında ve iş hayatında sıkıntılı zamanlara girileceğine ve ister istemez aile içerisinde sorunlar yaşanacağına alamet edilir.
Rüyada beyaz kedi ısırması görmek; düşmanlarınızdan gelecek olan saldırılara delalet eder. Kişi için görülen bu rüya uyarı niteliği taşıyıp attığı her adıma dikkat etmesi şeklinde ifade edilir. Rüyada beyaz kedi ısırması görmek, bazen de elinizdeki mal varlığını kaybetmeye, sıfırı tüketmeye, kötü dostluklara yorumlanır.
Rüya sahibinin rüyasında beyaz kedi ile konuştuğunu görmesi endişe ettiği konuları sabır ve azim göstererek çözebileceğine ve herhangi sorunun çözümünde çok sevdiği birilerinin yardımlarından faydalanacağına delalet etmektedir.
Rüyada beyaz kedi beslemek, kişi için doğacak olan düşmanlara gelecek olan zorlu hayata tabir edilir. Rüyasında kedi besleyen kimse kendi elleriyle kötü niyetli kimselere malzeme olur. Bu kimseler yapılan kötülüklerden ders almayarak kendisini ve ailesini her daim zor durumda bırakır.
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