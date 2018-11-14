Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? İşte rüyada çeşitli şekil kedi görmenin tabirleri

Rüyada kedi görmek ne anlama gelir diye merak ediyorsanız cevabı haberimizde. Rüyada kedi görmek, iyi manaya da kötü manaya da gelebilir. Rüyada kedi görmek farklı başlıklarda, farklı durumlarda değişik rüya tabiri olabilir. Kedi ile ilgili bir durumda bir hırsızlık vakası yaşayacaksınız veya ileride bolluğa ereceksiniz şeklinde yorumlanabilir. Peki siz rüyanızda kediyi nasıl gördünüz? Rüyanızda erkek kedi, dişi kedi, yavru kedi mi gördünüz? Yoksa bir kedi sizi ısırdı mı? Evinize kedi mi girdi? İşte rüyada kedi görmeye dair tabirler... RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR? Rüyada kedi görmek çocuk sahibi olacağınıza, eğer kadın iseniz eşinizden dolayı biraz sıkıntı çekeceğinize, etrafınızda düşmanlar olabileceğine işaret etmektedir. Rüyada kedi görmek, çevresindekileri hile ile kandıran, samimiyetsiz olduğu kadar laubali ve iki yüzlü bir erkeğe işaret eder şeklinde yorumlanır. Farklı bir rüya tabirine göre rüyada kedi görmek anne iseniz, çocuğunuza karşı gereğinden fazla zorlayıcı davranıyor ve eğitimini onu sıkacak bir şekilde vermeye çalışıyorsunuz demektir.

Diğer bir tabirde ise rüyada kedi görmek ikiyüzlü insanlarla karşılaşacağınıza veya bir konu hususunda ümitsizliğe düşeceğinize yorulur. Rüyada kedi görmeye dair şöyle bir psikolojik yorum yapılır. Rüyada kedi görmek bağımsız bir ruhu, kadınsı arzuları, yaratıcılık ve gücü sembolize eder. Ayrıca talihsizlik ve kötü şansı da temsil etmektedir. Rüya sembolü, rüyayı gören kişinin bir kedi sever olup olmadığına bağlı olarak ayrı bir anlama sahiptir. Kedi sevmeyen biriyseniz çevrenizde bulunan bir kişinin karakteriyle ilgili hoş olmayan şeyler fark etmiş fakat bunu kabul etmek istemiyor olabilirsiniz. RÜYADA KEDİ GÖRMENİN ÇEŞİTLİ DURUMLARI VE YORUMLARI Dişi kedi görmek Rüyada dişi kedi görmek, bir yandan size faydası dokunurken bir yandan da zararını göreceğiniz bir kişiyi simgeler. Aynı zamanda rüyada dişi kedi görmek kötü karakterli bir kadına işaret eder. Rüyada görülen dişi kedi kurnaz ve iki yüzlü bir kadını da simgelemektedir. Gördüğünüz dişi kedi eğer ev kedisiyse, rüyanız sıkıntılarınızdan kurtulacağınızın işaretidir. Gördüğünüz dişi kedi eğer sokak kedisiyse, etrafınızdan birinin tavır ve davranışlarının sonucu olarak sıkıntılı bir durumla karşılaşacaksınız demektir.

Dişi bir ev kedisi sizi tırmalarsa, bir yıllık bir süre içinde huzur ve mutluluğunuz kalıcı olacaktır. Ayrıca hanenize bereket gelir. Kedi öldürmek Rüyanızda kedi öldürdüğünüzü gördünüz ise gerçek yaşamınızda bir hırsızla karşılaşarak onu yakalayacağınıza işaret etmektedir. Farklı bir yoruma göre ise rüyada kedi öldürmek feraha kavuşacağınızın işareti olarak yorumlanır. Kedi eti yemek Rüyada kedi eti yediğini görmek, haram yiyen birinin ya da bir hırsızın malından fayda sağlayacağının habercisidir. Rüyada kedi eti yemek aynı zamanda sihirbazlık hilelerini öğreneceğinize de delalet eder. Kedi ile kavga Rüyanızda bir kedi ile kavga etmişseniz bir hastalık geçireceğiniz şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyanızda kediyle kavga ederek yenilmişseniz hastalıklarınızdan hızlı bir şekilde kurtulacağınıza delalet eder. Aynı zamanda bu rüya mutlu günlerin yakında olduğun da işaretidir. Kediyi ısırmak Rüyada siz kediyi ısırıyorsanız veya ona zarar veriyorsanız, hastalığınızın biraz fazla zaman süreceğine delalet eder. Eğer hasta değilseniz sağlığınız konusunda dikkatli olmalısınız gerekir çünkü uzun süreli bir rahatsızlık geçirebilirsiniz.

Kedinin ısırması Eğer gerçek yaşamınızda bir dişi kedi besliyorsanız ve rüyanızda kediniz sizi ısırmışsa bu rüya önünüzdeki bir yıl boyunca huzurlu ve rahatta olacağınıza yorumlanır. Rüyanızda gördüğünüz kedi sokak kedisi ise ve sizi ısırmışsa; bu rüya önünüzdeki bir sene boyunca işlerinizin ters gideceğine işaret eder. Çevrenizdeki kişilere karşı gereğinden fazla ödün veriyor olabilirsiniz ve bunun zararını da en çok siz görüyorsunuz. Yaptığınız fedakarlıklar sizin yaşamınızı olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Rüyada Siyah Kedi Isırması Ortaya konulan çalışmalar ve gerçekleştirilen projeler sayesinde kazanılan başarıları ve gelinen mevkiyi kıskanan bir kişinin, büyük bir plan kurduğuna, bu planı hayat geçirmesi ile birlikte rüyayı gören kişinin maddi olarak büyük kayba uğrayacağına, sevdikleriyle arasının açılacağına ve sıkıntı çekeceğine yorulur. Beklenmeyen bir anda ve hiç olmadık bir sebepten ötürü çok zarara uğranacağına ve uzun bir zaman boyunca bu zarardan kurtulmak için çaba harcanacağına alamettir.

Kedi tırmalaması Rüyanızda kedi sizi tırmalamışsa etrafınızda size olan düşmanlığını saklamayacak kişiler olacağına delalet eder. Size saldıran kedi eğer erkekse bir hastalık geçireceğiniz şeklinde yorumlanır. Eğer bu kedi yabani bir erkek kedi ise geçireceğiniz hastalık şiddetli olacak demektir. Kedinin göz çıkarması Kedinin göz çıkarması aynı kedi tırmalaması gibi yorumlanır. Düşmanlarınız sizden saklanmayacak ve açıkça hasetlerini belli edeceklerdir. Rüyada kediye dönüşmek Rüyanızda bir kediye dönüştüğünüzü görmeniz hırsızlığa delalet eder. Hırsızlık yoluyla veya dinen haram olan yollarla geçiminizi sağlayacağınızın habercisidir. Rüyanızda bir ev kedisine dönüştüğünüzü görmüşseniz ve evde rahat yerinizde uyumuşsanız, bu uzunca bir süre işlerinizin ters gideceğini gösterir. Rüyanızda kediye dönüştükten sonra başka bir kediyle kavga etmeniz, girişeceğiniz işle ilgili vicdansız bir kimse ile ortaklık yapacağınıza veya bu kişiden yardım alacağınıza fakat, bu kişiyle tartışmak suretiyle iş ilişkinizi bitireceğinize delalet eder.

Kedi satmak Rüyanızda bir kediyi para karşılığı sattığınızı görmüşseniz, malvarlığınızı harcayacağınız şeklinde tabir edilir. Kedi ve fare Rüyanızda bir kedi ve farenin dostane bir şekilde olduklarını görmeniz ikiyüzlü insanlarla bir araya geleceğiniz şeklinde yorumlanmaktadır. Kedi kovalamak Rüyada kedi kovalamak hayırlı olaylarla karşılaşacağınızın işaretidir. Eve giren kedi Bir kedinin evinize girdiğini görmeniz, evinize hırsız gireceği şeklinde yorumlanmaktadır. Eve giren kedi evdeki yemekleri yerse, hırsız evinizden bazı malları alıp gidecektir. Hane halkı arasında laf taşıyan, eşleri ve kardeşleri birbirine düşüren ve kısa süre içinde neredeyse bütün emellerine ulaşma aşamasında olan bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına ve yaptığı kötülüklerin cezasını çekmesi için yalnız bırakılacağına işaret eder. Ayrıca, sıkıntılı bir dönemin başlayacağına, kazancın günden güne düşeceğine, sevinçli haberlerin geride kalacağına ve üzüntülü bir ruh haline girileceğine yorulur. Sabah namazından sonra kedi görülmesi, altı gün boyunca devam edecek bir rahatsızlık geçireceğinize delalet eder.

Kedi okşamak Eğer kedileri seviyorsanız rüyada kedi görmek vefalı bir dosta işaret eder. Kedi okşamak ise onunla olan muhabbetinizin işaretidir. Eğer kedilerden hoşlanmıyorsanız, rüyada kedi okşamak ikiyüzlü bir insana hak ettiğinden fazla değer vereceksiniz demektir. Kedinin sürtünmesi Rüyada bir kedinin size sürtündüğünü görmüşseniz, etrafınızdaki insanlara karşı gereğinden fazla iyimser olduğunuzu gösterir. Fakat bu kadar saf bakışınız, fazla yardım ve iyi niyet sonrasında nankörce tavırlarla karşılaşacaksınız. Dikkatli olmalısınız çünkü bir konuda sizi kandırabilirler. Anne kedi ve yavruları Rüyanızda yavrularıyla birlikte bir anne kedi görmeniz bazı konularda kaygılanacağınızın işaretidir. Kedi iniltisi Rüyada kedi iniltisi duymanız, rüya tabircilerinin yorumuna göre gıybete gireceğiniz konusunda bir uyarı niteliğindedir. Misk kedisi Rüyanızda misk kedisi görürseniz, dış görünüşü kötü olan fakat içi temiz, iyi ahlaklı bir erkeğe işarettir. Kedinin kaybolması Rüyanızda gördüğünüz kedinin kaybolması rahatsızlığınızın artacağına veya bir konuda sıkıntıya düşeceğinize dair yorumlanır.

Rüyada Kedi Sevmek Rüyayı gören kişinin, içinde bulunduğu ortama ya da duruma göre değişiklik gösterir. Eğer işle ilgili bir karar verilecekse ortaklık kurulan ya da maddi destek istenen kişinin kötü niyetli bir kişi olabileceğine işaret eder. Evlilikle ilgili bir durum varsa eğer yakında nur topu bir çocuğa sahip olunacağına alamettir. Ayrıca, çok sevinilecek bir haber alınacağına ve bu haber doğrultusunda kazançlı bir işe girileceğine ancak atılacak adımlarda dikkatli olunması gerektiğine yorulur. Rüyada Beyaz Kedi Görmek İşle ilgili olarak kazanılan başarıları kıskanan bir kişinin varlığına, ancak bu kişinin rüya sahibine pek zarar veremeyeceğine rivayet edilir. Aile hayatındaki mutluluğu gözüne kestiren kötü bir kişinin, aile bireylerini birbirlerine düşürmek için bazı oyunlar yapacağına ancak hiçbir şekilde başarılı olamayacağına ve kendisini paralamakla kalacağına delalet eder. Rüyada Sarı Kedi Görmek Kendisinden beklenmeyecek bir üçkağıt çeviren bir kişi ile karşı karşıya gelineceğine, bu kişi ile çok sıkı bir rekabet içine girileceğine ancak daha sonra yapacağı bir hata yüzünden kendi kazdığı kuyuya düşeceğine yorumlanır. Aynı zamanda, bazı maddi kaynaklarda yaşanacak kısa süreli sıkıntılara işaret eder.

Rüyada Kara Kedi Görmek Aile hayatında büyük tartışmalara ve sorunlara yol açacak bir kişinin varlığına, yakın zaman içinde kardeşler arasında büyük bir tartışma yaşanmasına sebep olacağına, eğer bu olayların daha da büyümesi istenmiyorsa bu kişinin haneden uzaklaştırılması gerektiğine rivayet edilir. Rüyada Vahşi Kedi Görmek Yapılacak işte çok güçlü bir rakiple karşılaşılacağına, sorunlu bir dönem geçirileceğine, işlerin aksayacağına, bazı projelerin askıya alınacağına, beklenmedik bir zararla karşılaşılacağına, yakın bir kişinin yakalanacağı bir hastalık yüzünden üzüntü duyulacağına ve sahip olunan mallardan bir kısmının satılacağına alamet eder. Rüyada Kedi Tüyü Görmek Hayırlı bir işin ortasında meydana gelecek kötü bir olay yüzünden sıkıntı çekileceğine ancak bu durumun çok uzun sürmeyeceğine, yeni bir işle ilgili bir sorun çıkacağına ama bu sorunun kısa süreli olacağına ve daha sonra işin düzgün bir şekilde ilerleyeceğine tabir edilir. Rüyada Doğum Yapan Kedi Görmek Rüyayı gören kişinin, iş konusunda çok iyi bir noktaya geleceğine, ardın karşısına bazı sorunlar çıkacağına, bu sorunların gittikçe büyüyeceğine, dertlerin artacağına ancak daha sonra yavaş yavaş ortadan kalkacağına ve rahat bir nefes alınacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, çok istenen bir işin büyük bir çaba gösterilerek yapılabileceğine bu yüzden daha iyi bir çalışma düzenine girilmesi gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Kedi Görüp Öldürmek Aile hayatında yaşana tartışmalar ve kavgalardan kurtulmak için ve iş hayatında yaşanabilecek maddi ve manevi büyük kayıpların önüne geçmek için rakiplere ve aile üzerinde gözü olan kötü niyetli kişiler için önlemler alınacağına ve bu önlemler sayesinde sorunların büyük oranda çözüleceğine rivayet edilir. Aynı zamanda, mutlu aile tablosunu bozmaya çabalayan kişilerle mücadele edileceğine işarettir. Rüyada Kedi Yakmak Hayırsız bir kişi yüzünden girilecek işte uğranacak bir zararın istenmeyen durumlara yol açacağına, bu sebeple bazı hatalı kararlar verileceğine, işlerin daha kötü bir hal alacağına, maddi olarak uğranacak zararın yanısıra bir de manevi olarak zarar görüleceğine alamet eder. Aynı zamanda, zor bir durumun sevilen bazı kişilerin vereceği destek sayesinde kolayca çözüleceğine, işlerin daha iyi bir hal alacağına, sıkıntıların sona ereceğine ve kazancın katbekat arttırılacağına işaret eder. Rüyada Kedi Kanı Görmek Rüyayı gören kişinin, yaptığı işte bazı sorunlar meydana geleceğine, bu yüzden bazı zararlara uğranacağına, sıkıntılı günler geçirileceğine ancak sevilen bir kişinin işe el atması ile daha büyük sorunlar ortaya çıkmadan sorunların bitirileceğine ve işlerin daha iyi ve daha kazançlı bir duruma getirileceğine tabir edilir. Ayrıca, verilen kararlar doğrultusunda daha iyi bir işe girileceğine, çok istenen bir şeye sahip olunacağına ve zorlukların aşılacağına yorulur.

Rüyada Kedi İle Konuşmak Zor bir durumda olan bir kişi ile yardım edileceğine, ancak işle ilgisi olmayan, dedikoducu ve kötü kalpli bir kişinin yardıma engel olmaya çalışacağına, bu yüzden kendisi ile tartışılacağına, yaptıklarından ötürü kendisi ile tüm bağların koparılacağına ve iş hayatında daha dikkatli adımlar atılacağına delalet eder. Rüyada Kedi Taşlamak Aile hayatını kıskanan ve sahip olunan mutluluğa göz diken bir kişinin aile bireyleri ile ilgili olarak bazı planları olduğuna, bu kişinin aileden uzaklaştırılması gerektiğine, aksi takdirde çok sıkıntılı ve üzücü olayların yaşanacağına ve hane huzurunun bozulacağına işaret eder. Aynı zamanda, güzel günler geçirileceğine, hayırlı bir kısmetle evlilik yolunda adım atılacağına ve yakın bir zaman içinde evlat sahibi olunacağına alamettir. Rüyada Kedi Yalaması İş konusunda sevilen bir kişiden alınacak destek ile büyük bir işe girileceğine, huzuru kaçıran durumların ortadan kalkacağına, tartışmaların sona ereceğine, güzel bir birlikteliğe başlanacağına, kardeşlerin birlikte bir işe gireceğine, sıkıntılı bir işin ardından ferahlığa çıkılacağına ve hayallere yakın bir zaman içinde kavuşulacağına rivayet edilir. Kişi, hayırlı bir yola çıkıp bu yolda başarılı olacak demektir.

Rüyada Kedi İşemesi Rüyayı gören kişinin, beklemediği bir anda kötü bir kişi ile muhatap olacağına, işlerle ilgili olarak bu kişi ile bir ortaklık kurulacağına, sıkıntıların artacağına, zor günler geçirileceğine, atılan adımların büyük bir sıkıntıya yol açacağına, yapılan hatanın bir sorun doğuracağına ve bu yüzden uzunca bir süre boyunca üzüntü duyulacağına işaret eder. Rüyada Kedi İdrarı Görmek Hayırlı bir şekilde başlayan bir işin bir süre sonra zarar getirir bir hal alacağına, bazı sorunların baş göstereceğine, sevilen bir arkadaşla aranın açılacağına, maddi ve manevi olarak çok büyük zarara uğranacağına ve aile bireyleri ile aranın açılacağına delalet eder. Aynı zamanda iş konusunda yardım edilen birinden ihanet görüleceğine yorumlanır. Rüyada Kedi Eti Yemek İş hayatı ve aile hayatı ile ilgili olarak atılan adımların kazanç getireceğine, düşmanların yenilgiye uğratılacağına, sorunların çözüleceğine ve hayırsız kişilerin aileden ve haneden uzaklaştırılacağına işaret eder. Elde bulunan imkânlarla en iyi şekilde bir iş kurulacağına, çalışkan bir kişi ile bir yola çıkılacağına ve kısa süre içinde bir eve sahip olunacağına alamettir.

Kuyruksuz kedi Rüyanızda kuyruğu olmayan ya da herhangi bir uzvu eksik olan bir kedi görmeniz, yaşamınızda kararlarınızı özgürce veremediğinizi ve bundan dolayı rahatsızlık hissettiğinizi göstermektedir. Kedi kurtarmak Rüyanızda bir kedinin yaşamını kurtarmışsanız bağımsızlığınızı geri kazanmak istiyorsunuz demektir. Rüyada kara kedi görmek Rüyada kara kedi görmek endişelerinizi temsil eder. Kara kedinin genel olarak kötülük, yıkım ya da kötü şans getireceği düşünülür. Kara kedinin bu kötü ünü hayatınızdaki olumsuzlukları, kaygı ve korkuları kara kedi şeklinde simgelemenize neden olur. Rüyada ölü kedi görmek Rüyanızda bir kedi öldürmeniz, öldürülen bir kedi görmeniz veya kedinin kaybolması gibi kediye gelen zararla ilgili her türlü durum; özgürlüğünüzün kısıtlanmasıyla ilgilidir. Hiç de istemediğiniz bir şekilde kendi özgürlüğünüzü kısıtlıyor olabilirsiniz. Üstelik bu sizin seçiminiz de olabilir. Örnek vermek gerekirse; evlilik arifesindeki bir erkek böyle bir rüyayı görüyorsa evliliğin özgürlüğünü kısıtlayacağını düşünüyor olabilir. Bununla birlikte evlilik bu erkeğin kendi seçimidir.