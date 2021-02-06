Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu Muğla'da düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun 22-26 Şubat tarihlerinde Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kurs, 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde, Deniz Erkoca'nın eğitmenliğinde verilecek.

D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu da aynı tarihlerde Muğla'da gerçekleştirilecek.

Kurslara katılmak için 18 Şubat Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

