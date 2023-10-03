Rüzgardan kırılıp kaldırıma düşen cam kırıkları esnaf ve vatandaşları korkuttu

İlçe genelinde etkili olan sağanak yağışların yanı sıra rüzgarın etkisiyle Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 5’inci katındaki dairenin camları kırıldı. Kullanılmayan binanın pencerelerinden caddeye düşen cam kırıkları nedeniyle çevre esnafı tedirgin olurken, tedbirlerin alınmamasına ise tepki gösterdi.

Olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, kırılan camları pencere kenarlarından temizlemesiyle cadde yeniden trafiğe açıldı.

