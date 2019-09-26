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Ryan Babel'den deprem isyanı! 'Acil durum planı nedir?'

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Galatasaray’a yaz transfer döneminde transfer olan ve gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel’den deprem paylaşımı geldi.

Ryan Babel'den deprem isyanı! 'Acil durum planı nedir?'

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından Twitter üzerinden deprem ile ilgili paylaşım yaptı.

İstanbul'da yaşadığı ilk deprem olduğunu belirten Ryan Babel, ''Trafik zaten çok kötüydü, ama şu anda görseniz..'' diyerek ''Acil durum planı nedir?'' diye sordu.

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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise sosyal medya hesabından "Devasa stat bile salıncak gibi sallandı, Allah korusun." paylaşımında bulundu.

FALCAO'DAN DEPREM PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, İstanbul'daki deprem sonrası bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan Radamel Falcao, "Deprem oldu, ailem ve eşim ile birlikte iyiyiz. Umarım depremden etkilenen herkes iyi durumdadır." dedi.

Galatasaray Kulübü ise, "İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." mesajını paylaştı.

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Galatasaray ryan babel babel deprem falcao

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Bizim ülkede acil durum planı: herkes başının çaresine baksın
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