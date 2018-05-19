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Ryan Babel resti çekti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

Ryan Babel, Çin’den gelen 13 milyon euroluk teklifi kabul etmedi, ‘Avrupa belki olur ama Çin’e asla gitmem’ diye konuştu.

Ryan Babel resti çekti

Beşiktaş'tan ayrılacağı söylentileri üzerine bir açıklama yapan ve iddiaları yalanlayan Babel’in son günlerde yaşadığı ruh halinin nedeni ortaya çıktı. Çin’den 13 milyon euroluk teklif gelen Babel’e yapılan bu öneriyi yöneticiler kendisine iletti. Babel ise kesinlikle Çin’e gitmek istemediğini söyledi.

Babel, “Kalmak istiyorum ancak kulübün maddi menfaatleri doğrultusunda mutlaka benim satılmam gerekiyorsa, Avrupa’dan bir kulübe satın. Çin’e gitmek istemiyorum. Yeniden Milli Takım’a döndüm ve bu çıkışımı korumak istiyorum. Bu yüzden de Uzakdoğu seçenekleri gündemimde yok” diye niyetini vurguladı.

(MİLLİYET)

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş ryan babel

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