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Saadet Partisi’nden deprem bölgesine ziyaret

VAN HABERLERİ  | 11.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve beraberindeki heyet, Başkale’de meydana gelen depremin ardından ikinci kez deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.Başkan İlhan ve partililer, depremin en çok etkilediği Özpınar, Gelenler ve Güvendik mahallelerini ziyaret ederek depremde evleri yıkılan ve çadırda kalan vatandaşlarla sohbet etti.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve beraberindeki heyet, Başkale’de meydana gelen depremin ardından ikinci kez deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Başkan İlhan ve partililer, depremin en çok etkilediği Özpınar, Gelenler ve Güvendik mahallelerini ziyaret ederek depremde evleri yıkılan ve çadırda kalan vatandaşlarla sohbet etti. İlhan ve beraberindekiler, Milli Görüş Kuruluşları - MİLKO’dan gönderilen paketleri depremzedelere dağıttı. İlhan ve beraberindeki heyet, daha sonra Başkale Kaymakamı Asım Solak’ı ziyaret ederek depremin vurduğu mahallelerdeki son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası basına açıklama yapan İlhan, “Depremin ilk gününden itibaren ilçe başkanı ve teşkilat mensuplarıyla gelişmeleri yakından takip ettik. Depremin etkilediği köylere giderek, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bugün ise MİLKO’nun gönderdiği yardımları dağıttık ve bundan sonrada ihtiyaca göre desteğimiz devam edecek. Bu arada Başkale Kaymakamı Asım Solak’tan son durum ile ilgili bilgi aldık” dedi.
İlhan, depremin yaşandığı andan itibaren Van Valiliği, Jandarma, AFAD ve UMKE’nin bölgeye ulaşması ve yapılanların kıymetli olduğunu dile getirerek, “Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aynı gün deprem bölgesine gelmesini de önemli buluyoruz. Bunlar olması ve yapılması gerekenler ve ilk anda devlet adına orada olunmasını olumlu karşılıyoruz” diye konuştu.
Depremzedeleri dinlediklerini ve gerekli notları aldıklarını ifade eden İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Deprem maalesef bir gerçeğimiz ve biz bunu çabuk unutuyoruz. Köylerimizde hala kolonsuz ve kirişsiz evler var. Bunlar deprem gelmeden gözden geçirilmelidir. Depremin etkilediği köylerde bir an önce kalıcı konutlar yapılmalıdır ve bu konutlar depremzedelere uygun fiyata teslim edilmelidir. Konutlar yapılırken, kar amacı güdülmemelidir. Çadırlar ilk anda geldi, bu güzel bir gelişme. Yalnız o bölge çok soğuk, kalıcı konutlar yapılıncaya kadar konteynerler dağıtılmalıdır. Özellikle bu yönde ciddi talep var. Biz bunu gereken yerlere de ileteceğiz. Bu depremden ders almalıyız. Van’da 9 yıl önce meydana gelen depremlerden dolayı hala ağır hasarlı binalar var. Ve bu evlerin çoğunda oturuluyor. Bu binaların beton değerleri yeniden ölçülmelidir. Hala deprem toplama alanları bilinmiyor. Bunlar bir an önce belirlenmeli ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Van şimdiden olabilecek depremlere karşı hazırlanmalıdır.”

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