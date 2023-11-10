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Saat 09.05’te Bodrum’da hayat durdu

10.11.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri, Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. 09.05’te sirenlerin çalmasıyla Bodrum’da hayat durdu.

Saat 09.05’te Bodrum’da hayat durdu

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mert Asker Yüksektepe, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, daire amirleri, gaziler, çeşitli STK ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saat 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Sirenler eşliğindeki 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılında saat 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Bodrum’da da hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki vatandaşlar, saygı duruşuna geçti. Trafikte seyreden sürücüler de saat 09.05’te araçlarını durdurup saygı duruşuna geçti.

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