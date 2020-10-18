MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saba Tümer bikinili pozunu paylaştı! Mert Öcal yorumuyla dikkat çekti

Saba Tümer bikinili pozunu paylaştı! Mert Öcal yorumuyla dikkat çekti

18.10.2020 08:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Saba Tümer bikinili pozunu paylaştı! Mert Öcal yorumuyla dikkat çekti

Kahkalarıyla ünlü Saba Tümer karantinadan bir çıktı pir çıktı. Saba Tümer yaz tatiline soluksuz devam ederken yaptığı bikinili paylaşımla olay oldu. Tümer'e Survivor yarışmacısı Mert Öcal'dan ise bomba bir yorum geldi.

Ünlü sunucu Saba Tümer pandeminin büyük bir kısmını evinde geçirmiş ve ardından da tatil için yola koyulmuştu. Uzun bir süredir tatilde olan Saba Tümer yazı bitirmiyor.

Tümer paylaştığı bikinili pozuyla hayranlarından beğeni topladı. Saba Tümer'in "yaz hiç bitmez" notuyla paylaştığı poza Suvivor yarışmacısı Mert Öcal tepkisiz kalmadı.

MERT ÖCAL'IN YORUMU OLAY OLDU

Mert Öcal bu seksi paylaşıma "Acılara yürüyorum korkmuyorum" notunu düşünce dikkat çekti. Ünlü sunucunun fotoğrafının altına Öcal'ın fanları da yorum yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Öcal ve Tümer daha önce Acun Ilıcalı aracılığıyla bir araya gelmiş ve Tümer yakışıklı yarışmacıya hayranlığını dile getirmişti.

Saba Tümer ve Survivor Mert Öcal buluştu! 'Bu kadar güzelliği...'Saba Tümer ve Survivor Mert Öcal buluştu! 'Bu kadar güzelliği...'

Saba Tümer kendisine sorulan "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya..."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı

12 bin polis ve jandarma görevlendirildi! Fransa'da yasaklar başladı

İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar

İran sıcak gelişmeyi duyurdu! 13 yılın ardından BM'den flaş karar

Meteoroloji il il sıralayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji il il sıralayarak uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi

Gaziantep'te bombalı saldırı alarmı! Son anda önlendi

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

Tanesi 10 liradan kapış kapış satılıyor

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Nazar değdi! 1 milyon 250 bin TL'lik lüks aracı...

Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!

Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!

Diğer Haberler

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Begüm Birgören ve Mehmet Cemil evleniyor! Gelinlikli poz veren Begüm Birgören kimdir?

Serenay Sarıkaya göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

Göğüslerini yaptırmıştı! İlk kez görüntülendi

İbrahim Tatlıses oğlunun nişanından paylaştı: Eğer kızı vermeselerdi...

Olay paylaşım! 'Eğer kızı vermeselerdi...'

Amanda Holden üstsüz röntgen çektirirken paylaşıp mesaj verdi

Üstsüz röntgen çektirip mesaj verdi

33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço'ya bebek sorusu! 'Karım genç ben aslan gibiyim'

Bomba yanıt! Bebek yapmak için...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Urfalı Hikmet bakın kaç para kazandı!

Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.