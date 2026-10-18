Sabah - Borussia Dortmund Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Sabah Salı 19:45 Borussia Dortmund

Sabah ile Borussia Dortmund, 20 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Bank Respublik Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sabah ve Borussia Dortmund, zorlu bir mücadele için karşı karşıya geliyor. İki takım da Avrupa'daki performanslarını kanıtlamak istiyor.

Lig Durumu Borussia Dortmund 2. Almanya Bundesliga Ligi O 6 G 4 B 2 M 0 P 14 11 Attığı Gol 4 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Borussia Dortmund 11 / 4 İç Saha / Deplasman Performansı BD Borussia Dortmund Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 1 / 0 Gol 4 – 2

Sabah (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. (Azerbaycan Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 1 gol yedi.

Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 3 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Sabah tüm kulvarlar Kabala 0-4 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G

Sabah 2-0 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi G

Neftçi Bakü 0-0 Sabah Azerbaycan Premier Ligi B

Sabah 3-1 İmişli FK Azerbaycan Premier Ligi G

Safa 0-3 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G Borussia Dortmund B B G G G tüm kulvarlar Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B

Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi M

Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen Almanya Bundesliga Ligi B

Vfb Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi G

Borussia Dortmund 3-0 Paderborn 07 Almanya Bundesliga Ligi G

Borussia Dortmund, son 2 maçında berabere kalmış durumda.

Maç öncesi değerlendirme

Sabah, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet alırken, Borussia Dortmund'un son 2 maçında berabere kaldığı gözlemleniyor. Ayrıca, Borussia Dortmund, bu maçta 5 eksikle mücadele edecek; Sabah ise yalnızca Khayal Aliyev'den yoksun.

Eksik Oyuncular Sabah 1 eksik Khayal Aliyev Borussia Dortmund 5 eksik Emre Can Giannis Konstantelias Justin Lerma Filippo Mane Konstantinos Karetsas

Sabah kadrosunda Khayal Aliyev (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Borussia Dortmund kadrosunda Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Filippo Mane (Sakat - Adale Problemi) ve Konstantinos Karetsas (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Serhou Guirassy Borussia Dortmund 2 Gol 2 Asist Maximilian Beier Borussia Dortmund 1 Gol 2 Asist Fabio Silva Borussia Dortmund 2 Gol 1 Asist Felix Nmecha Borussia Dortmund 2 Gol 0 Asist

Borussia Dortmund kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Serhou Guirassy, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Maximilian Beier.