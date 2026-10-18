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Sabah - Borussia Dortmund Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sabah ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelede karşı karşıya geliyor. Her iki takım da son dönemdeki performanslarıyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Sabah - Borussia Dortmund Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Sabah
Salı 19:45
20.10.2026
Borussia Dortmund
Stadyum: Bank Respublik Arena Yayın: tabii Spor

Sabah ile Borussia Dortmund, 20 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Bank Respublik Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sabah ve Borussia Dortmund, zorlu bir mücadele için karşı karşıya geliyor. İki takım da Avrupa'daki performanslarını kanıtlamak istiyor.

Lig Durumu

Borussia Dortmund

2. Almanya Bundesliga Ligi
O
6
G
4
B
2
M
0
P
14
11
Attığı Gol
4
Yediği Gol
+7
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Borussia Dortmund 11 / 4

İç Saha / Deplasman Performansı

Borussia Dortmund Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 1 / 0
Gol
4 – 2

Sabah (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. (Azerbaycan Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 1 gol yedi.

Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 3 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Sabah

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Kabala 0-4 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G
  • 13.10.2026 Sabah 2-0 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi G
  • 09.10.2026 Neftçi Bakü 0-0 Sabah Azerbaycan Premier Ligi B
  • 19.09.2026 Sabah 3-1 İmişli FK Azerbaycan Premier Ligi G
  • 14.09.2026 Safa 0-3 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G
Borussia Dortmund B B G G G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Union Berlin 0-0 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B
  • 14.10.2026 Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi M
  • 09.10.2026 Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen Almanya Bundesliga Ligi B
  • 19.09.2026 Vfb Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi G
  • 12.09.2026 Borussia Dortmund 3-0 Paderborn 07 Almanya Bundesliga Ligi G

Borussia Dortmund, son 2 maçında berabere kalmış durumda.

Maç öncesi değerlendirme

Sabah, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet alırken, Borussia Dortmund'un son 2 maçında berabere kaldığı gözlemleniyor. Ayrıca, Borussia Dortmund, bu maçta 5 eksikle mücadele edecek; Sabah ise yalnızca Khayal Aliyev'den yoksun.

Eksik Oyuncular

Sabah

1 eksik
Khayal Aliyev Sakat Adale Problemi

Borussia Dortmund

5 eksik
Emre Can Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Giannis Konstantelias Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Justin Lerma Sakat Adale Problemi
Filippo Mane Sakat Adale Problemi
Konstantinos Karetsas Şüpheli

Sabah kadrosunda Khayal Aliyev (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Borussia Dortmund kadrosunda Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Filippo Mane (Sakat - Adale Problemi) ve Konstantinos Karetsas (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Serhou Guirassy Serhou Guirassy Borussia Dortmund 2 Gol 2 Asist
Maximilian Beier Maximilian Beier Borussia Dortmund 1 Gol 2 Asist
Fabio Silva Fabio Silva Borussia Dortmund 2 Gol 1 Asist
Felix Nmecha Felix Nmecha Borussia Dortmund 2 Gol 0 Asist

Borussia Dortmund kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Serhou Guirassy, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Maximilian Beier.

Sıkça Sorulan Sorular
Sabah - Borussia Dortmund maçı ne zaman?

20 Ekim 2026.

Sabah - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

19:45.

Sabah - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Tabii Spor.

Sabah - Borussia Dortmund maçında hangi oyuncular eksik?

Sabah'da Khayal Aliyev, Borussia Dortmund'da Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma, Filippo Mane ve Konstantinos Karetsas eksik.

Sabah ve Borussia Dortmund'un ligde kaç puanı var?

Borussia Dortmund 14 puanla 2. sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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