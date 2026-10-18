Sabah - Borussia Dortmund Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sabah ile Borussia Dortmund, 20 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Bank Respublik Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Sabah ve Borussia Dortmund, zorlu bir mücadele için karşı karşıya geliyor. İki takım da Avrupa'daki performanslarını kanıtlamak istiyor.
Sabah (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. (Azerbaycan Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 1 gol yedi.
Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 3 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 2. sırada.
Borussia Dortmund, son 2 maçında berabere kalmış durumda.
Sabah, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 maçında 2 galibiyet alırken, Borussia Dortmund'un son 2 maçında berabere kaldığı gözlemleniyor. Ayrıca, Borussia Dortmund, bu maçta 5 eksikle mücadele edecek; Sabah ise yalnızca Khayal Aliyev'den yoksun.
Sabah kadrosunda Khayal Aliyev (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Borussia Dortmund kadrosunda Emre Can (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Giannis Konstantelias (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Justin Lerma (Sakat - Adale Problemi), Filippo Mane (Sakat - Adale Problemi) ve Konstantinos Karetsas (Şüpheli) yer almıyor.
Borussia Dortmund kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Serhou Guirassy, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Maximilian Beier.
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