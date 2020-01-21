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  4. Sabah ve akşam ek sefer düzenlenecek

Sabah ve akşam ek sefer düzenlenecek

DÜZCE HABERLERİ  | 21.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü, haberlere konu olan otobüs yetersizliği ve yoğun saatlerde meydana gelen sefer sarkmaları hakkında bir açıklama yaptı.Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü şehir içindeki toplu ulaşım sistemi, online takip ve sefer sayıları hakkında açıklama yaptı.

Sabah ve akşam ek sefer düzenlenecek

Düzce Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü, haberlere konu olan otobüs yetersizliği ve yoğun saatlerde meydana gelen sefer sarkmaları hakkında bir açıklama yaptı.
Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü şehir içindeki toplu ulaşım sistemi, online takip ve sefer sayıları hakkında açıklama yaptı. Kamuoyunda yanlış algı oluşturmak amacıyla seferlerin yetersiz olduğuna dair haberlerin eksik bilgi içerdiği belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz merkez ve çevre mahalleler arasında sefer yapan toplu ulaşım sistemimizde yoğunluk yaşanan saatler sabah ve akşam seferleridir. Bu seferler sırasında hem yolcu yoğunluğu hem de rota takipleri kurulan online sistem üzerinden anlık olarak görüntülenmektedir. Bunun yanı sıra sahada bulunan ekiplerimiz, araçları fiziki olarak da takip ederek kontrollerini sağlamaktadır. Toplu ulaşıma ilişkin şikayetler, direk müdürlük yetkililerimize bağlı olan 0 (530) 546 10 76 numaraları hat üzerinden hem arayarak, hem de Whatsapp hattından ulaştırılabilir. Araçlarda elbette zaman zaman gecikme ve saatlere uymama sorunu ortaya çıkabilir, bu durumlar fiziki ve teknik şartlardan kaynaklanabilir. Aşırı yoğunluk yaşanan saatlerde filomuzda bulunan geniş kapasiteli araçlarımız hat üzerinde seferlere ek olarak kullanılmaktadır. Haberlere konu olduğu şekilde uzun süre araç beklenmesi ve araçların çok fazla dolu olması gibi durumlar söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplu ulaşım saatlerine ve otobüs geçiş güzergahlarına uygun şekilde hareket etmelerini tavsiye eder, anlayışları için teşekkür ederiz”.

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