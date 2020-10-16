Sabahattin Ali’nin eseri Efeler’de sahnelenecek

Efeler Belediyesi’nin düzenlediği ’Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ birbirinden değerli sanatçıların sahnelediği tiyatro oyunlarını, Efeler halkı ile buluşturmaya devam ediyor. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Sabahattin Ali’nin yazdığı, ’Değirmen’ isimli eser, 17 Ekim Cumartesi günü Pınarbaşı Mesire Alanı’nda izleyicilerle buluşacak.

Pandemi sürecinde mart ayından bu yana perdelerini kapatmak zorunda kalan ve bu sebeple ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan tiyatro emekçilerine, Efeler Belediyesi kucak açtı. Düzenlenen ’Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ programı ile 16-27 Ekim tarihleri arasında Efeler’de tiyatro rüzgarı esecek. Bu kapsamda 17 Ekim Cumartesi günü Sabahattin Ali’nin 1935 yılında aynı isimle yayımlanan öykü kitabından uyarlanan ’Değirmen’ isimli oyun, Efelerli sanatseverlerle buluşacak. Birgül Yeşiloğlu Güler’in oyunlaştırdığı; Adem Tosun, Gizem Karacan ve Kubilay Erdelikara’nın başrolünü üstlendikleri oyunun yönetmenliğini Kubilay Erdelikara, genel sanat yönetmenliğini Nurhan Uslu yapıyor.