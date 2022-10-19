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Sabancı Vakfı’nın "Ekim Zamanı" buluşması gerçekleştirildi

19.10.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: - "Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olduğu ve herkesin sesinin eşit çıktığı bir toplum hayaliyle 16 yılda 218 projeye 56 milyon TL’den fazla destekte bulunduk"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı, 16 yıldır kesintisiz devam eden Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını "Ekim Zamanı" etkinliğinde bir araya getirdi.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, etkinlik, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlendi.

Sabancı Center’da gerçekleşen buluşmada, 2021-2022 döneminde Sabancı Vakfı’ndan hibe desteği alan 7 projenin hikayesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına 16 yıldır kesintisiz hibe desteği vererek bu alanda "tek vakıf" olma başarısı gösteren Sabancı Vakfı, bugüne kadar 218 projeye 56 milyon TL’den fazla destek sağladı. Bu sayede, Türkiye’nin 76 ilinde yüz binlerce kişinin hayatına dokunuldu.

Ekim Zamanı buluşmasında Anka Üreten Kadın Derneği, Dem Derneği, Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği, Hempa Çocuk Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği ve Türkiye İşitme Engelliler Derneği’nin proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini aktardı.

- "Vakfımızın yarım asra yakın süredir edindiği tecrübeyi de paylaşmaya gayret ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplumsal gelişmenin sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmekten başladığını belirterek, kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olduğu ve herkesin sesinin eşit çıktığı bir toplum hayaliyle 16 yılda 218 projeye 56 milyon TL’den fazla destekte bulunduklarını bildirdi.

Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişmenin ancak güçlü ve etkin sivil toplum kuruluşlarının varlığıyla mümkün olacağına inandıklarını ifade eden Sabancı, şunları kaydetti:

"Projelere maddi desteğimizin yanında Vakfımızın yarım asra yakın süredir edindiği tecrübeyi de paylaşmaya gayret ettik. Hibe desteği verdiğimiz kurumlar, bizim için ortak gayeye ulaşmada birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşları oldu. Birbirinden değerli projelerle bir arada olmak geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Tüm proje sahiplerine Türkiye’nin toplumsal gelişimine katkı sunan çalışmaları için minnetlerimi sunarım."

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