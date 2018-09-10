SPOR

Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! Yorumculuk yapacak

FUTBOL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:27 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın emektar oyuncusu Sabri Sarıoğlu, futbolu bırakma kararı aldı. 15 yıl G.Saray forması giyen tecrübeli futbolcunun bir televizyon kanalı ile yorumculuk için görüştüğü öğrenildi.

Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! Yorumculuk yapacak

Yaz döneminde kendisine takım bulamayan 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu futbolu bırakma kararı aldı. Sabri’nin bir televizyon kanalı ile yorumculuk için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. 15 yıl Galatasaray’da forma giydikten sonra geçen yıl Göztepe’ye giden Sabri Sarıoğlu eski kulübünde jübile yapmak için haber beklemiş ama bu isteği gerçekleşmemişti. (MİLLİYET)

PARTNERÜnlü şarkıcıyı sütyen giymediğine pişman eden anlar...Ünlü şarkıcıyı sütyen giymediğine pişman eden anlar...
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği: Ek transfer başvuru teklifimiz amacından uzaklaştırıldıTürkiye Profesyonel Futbolcular Derneği: Ek transfer başvuru teklifimiz amacından uzaklaştırıldı
Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer olduCristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig sabri sarıoğlu Göztepe

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sakatlığı yeniden nüksedebilir

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin sakatlığı yeniden nüksedebilir

Fenerbahçe'ye borç şoku! 800 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye borç şoku! 800 milyon Euro...

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 5 yorum
arkadaş türk futbolun ne kadar yeteneksiz futbolcu varsa şimdi yorumcu oldular ...sanki oynamayı becerdilerde yorum yapıcaklarda
kesin a spordur.
UZAYDAKİ BOŞA GİDEN TOPLARINI TOPLASIN UFO ZANNEDİYORUZ GÖRÜNCE
Aman allahım 15 yılda yorumcu olarakmı göreceğiz reis seni. Ne günah işledim bilemiyorum.
ulan sarbi sende yoksun kimle dalga geçiçez
Diğer Haberler
Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! Yorumculuk yapacak

Sabri Sarıoğlu futbolu bırakıyor! Yorumculuk yapacak

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği: Ek transfer başvuru teklifimiz amacından uzaklaştırıldı

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği: Ek transfer başvuru teklifimiz amacından uzaklaştırıldı

Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu

Cristian Baroni Merit Alsancak Yeşilovaspor'a transfer oldu

Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!

Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ek transfer dönemi için TFF'ye başvurdu

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ek transfer dönemi için TFF'ye başvurdu

Ersun Yanal yabancı sınırı hakkında konuştu

Ersun Yanal yabancı sınırı hakkında konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.