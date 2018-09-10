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Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi

FUTBOL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Deneyimli oyuncu Sabri Sarıoğlu'nun futbolu bırakıp TV yorumculuğuna başlayacağı iddia edilmişti. Sarıoğlu söz konusu iddialara açıklık getirdi.

Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktığı iddiasına yanıt verdi

Tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, futbolu bıraktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kariyerinde 15 sezon Galatasaray’da forma giydikten sonra geride kalan sezonu Göztepe’de geçiren ve bu sezon herhangi bir takımla anlaşmayan Sabri Sarıoğlu, futbolu bıraktığı iddialarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sabri, "Benden açıklama gelmediği sürece insanlar hiçbir şeye inanmasın. Öyle bir şey olsa zaten kendim açıklarım" ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu ile ilgili bugün bazı yayın organlarında futbolu bıraktığı iddiaları ortaya atılmış, kariyerine bir TV kanalında futbol yorumcusu olarak devam edeceği öne sürülmüştü.

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Spor Toto Süper Lig sabri sarıoğlu Göztepe Galatasaray

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