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Saç ekiminde 12 maddeye dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 10.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Dr.

Saç ekiminde 12 maddeye dikkat

Dr. Emrah Çinik, saç ekimini takip eden 48 saat içerisinde ekim yapılan bölgeye kesinlikle herhangi bir temas olmaması gerektiğini söyledi.
Operasyon sonrasında ekim alanını kamufle etmek için şapka takılabileceğini anlatan Dr. Emrah Çinik, "Bu durumda kafa üstüne oturacak fakat ekim alanına değmeyecek, üstü sert kep/spor şapka kullanılmalı ve saç ekim yapılan bölge şapka altındaki boşlukta kalmalıdır. En uygunu, Afrika safari belgesellerinde gördüğümüz tarzda tepe kısmı sert olan, çökme yapmayacak tarzda bir şapkadır. Bulunamıyorsa üstü sert olan golf şapkaları da olabilir" dedi.
Dr. Çinik saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:
"1. Gece uyurken ekim yapılan saç kökleri yatağın başına, yorgana ya da yastığa değmemeli ve zarar görmemeli. Bunun için sert ve küçük bir yastık kullanmanız önerilir. Sırtüstü şekilde, alım yapılan ense bölgesi üzerine yatabilirsiniz. Yüzükoyun yatmanız, ekim alanının yastık veya yatakla temas edebilme riskini arttırdığı için iki hafta boyunca önerilmemekte. Ayrıca 2 hafta boyunca gömlek, hırka, fermuarlı kazaklar gibi önü açık giysilerin giyilmesi tercih edilmeli; kafa bölgesinden ekim alanına zarar vermemesi için t-shirt, boğazlı kazak, atlet gibi dar giysiler geçirilmemelidir. Yani 2 hafta ekim yapılan alana temas olmamalı, muhtemel her temas, ekilen saç köküne zarar verebilir ve o saç kökünü kaybedebiliriz.
2. İki hafta boyunca spor aktiviteleri, hamam, sauna, yüzme, solaryum ve her türlü kuaförlük hizmetleri yasaktır. Saç köklerine zarar verebilir, enfeksiyon riskini artırabilir.
3. Saçlar 15 gün sonra kazıtmamak şartıyla makasla kestirilebilir. 45 gün sonra her türlü kuaförlük hizmeti alınabilir (tıraş, boyama, kazıtma, perma ve benzeri işlemler gibi).
4 - İki gün boyunca saç ekimi yapılan bölgeye yıkama yapılmamalı ve su değdirmemelidir. İlk yıkama 2. gün yani operasyon üzerinden 48 saat geçtikten sonra yapılmalıdır. Bu yıkamayı ilgili doktorunuz veya sağlık ekibi yapacaktır. Önemli olan, saç köklerine zarar vermeyecek şekilde nazik davranmak ve saçları yıkarken zedelememektir.
5. Yıkama işlemlerinden sonra saç ekim alanında kesinlikle havlu kullanmamalı ve saç kurutma makinesi ile kurutulmalı.
6. Kafa bölgesine darbe alacak sporlar yapıyorsanız (futbol, basketbol, tekvando, kick box, boks, güreş, vb.) bu aktivitelere 45 gün sonra başlamalısınız.
7. Eğer Saç ekim sonrası hemen yolculuğa çıkacaksanız, ensenizi dolduracak basit bir şişme yastıkla seyahat etmeniz, kafanızı cama ya da başka bir yere dayanmanızı ve saç köklerinizin zarar görmesini engelleyecektir.
8. Operasyondan sonra ilk hafta aspirin kullanmamalısınız. Ayrıca ginseng, ginko biloba, E vitamini gibi kanı sulandırıcı ilaç ve bitkisel destek tedavilerini almanız da tavsiye edilmez. Saç ekimi operasyonu sonrasında saçlarınızın çıkmaya başlaması 2,5 ay - 4 ay arasında bir süre alabilir.
9. Bir ay boyunca alkol kullanmamalısınız. Sigarayı da azaltmanız tavsiye edilir. Ama operasyondan bir gün sonra ve operasyon günü sigara içmeniz yasaktır.
10. Sporun her hangi bir dalıyla uğraşan insanların da bir ay spor yapmamaları, kendilerini fazla yormamaları gerekmektedir.
11. Gün ışığına ve soğuğa karşı hassas davranmaları ve fazla soğuk ve sıcakta durmamaları gerekmektedir.
12. Operasyondan iki hafta sonra cinsel hayatına geri döne bilirler. Ama iki hafta müddetinde cinsel ilişkiye girmek tavsiye olunmamaktadır. Saç ekimi operasyonu sonrasında kullanılacak olan antibiyotik, ağrı kesici gibi ilaçlar ve kullanım şekilleri operasyonu yapan doktor tarafından bizzat verilmelidir."

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