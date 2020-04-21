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Saç kesme işini babalar, kardeşler, abiler üstlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 21.04.2020 12:53 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korona virüs kapsamında kapalı olan berberlerin yerini eli yatkın abiler, babalar aldı.Korana virüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapanması ardından vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinde saç tıraş olmaya başladı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde korona virüs kapsamında kapalı olan berberlerin yerini eli yatkın abiler, babalar aldı.
Korana virüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapanması ardından vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinde saç tıraş olmaya başladı. Akyazı’da yaz dönemi ve okuldan artan zamanlarda berber de çıraklık yapan 15 yaşındaki Said Kuru evde kardeşini tıraş etti. Kuru yaptığı açıklamada, “Korana virüs tedbirleri kapsamında ikimizde evdeyiz. Berberlerde kapalı virüsün yayılmasını önlemek için. Berber’de çırak olduğum için evde kendi kardeşimi tıraş ediyorum "derken, abisi tarafından saç tıraşı olan 12 yaşındaki Yunus Emre ise “Korana virüs sebebiyle evde kaldık. Şimdi moda asker tıraşı. Abim berberde çırak olduğu için beni o evde tıraş ediyor” dedi.

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