Sacko: “2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız”

Y. Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko, Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan ırkçılık olayına ilişkin, “Çok üzücü bir durum çünkü 2021 yılına geldik ve hala bu tür olayları yaşamak zorunda kalıyoruz” dedi.

Denizlispor’un başarılı sağ kanat oyucusu Hadi Sacko, antrenan öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendileri için ideal olmayan bir durumda olduklarını belirten Sacko, “Mutlu olduğumuz bir durum değil. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bizim tek yapmamız gereken şey maçta yaptığımız pozitif şeyleri daha çok Kasımpaşa maçında daha fazla sahaya koyabilmek ve en azından istediğimiz sonucu almaya daha fazla gayret etmek. İlk başta canı yanan biziz. Futbolcular olarak oynuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama başaramıyoruz. Bu bizi tabi ki çok etkiliyor. Aramızda da zaten konuşuyoruz, çözüm yollarını aramaya çalışıyoruz. Baktığınızda da aslında şanslarımız var, maçta pozisyon da üretiyoruz ama topu bir şekilde içeri atamıyoruz. Belki bir galibiyet alırsak önümüzü açacak çünkü bu da biraz şansla alakalı” diye konuştu.