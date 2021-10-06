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Sadece barınaktakilerin değil sokak hayvanlarının da yardımına koşuyor

06.10.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Hakan Çarıklı, mesai saatlerinde barınaktaki hayvanların bakımını üstleniyor, evine giderken de sokak hayvanlarına yiyecek dağıtıyor - Evinde de kedi, köpek ve kuş besleyen Çarıklı: - "Hayvanlarla çoğu insandan iyi anlaşırım. Onlara bakarım, ilgilenirim. Onlara bir kap su, bir kap mama verdikten sonra hepsi dost arkadaş oluyor"

İZZET MAZI - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çalışanı Hakan Çarıklı, mesai saatlerinde kendisine emanet edilen hayvanların bakımını yapıyor, evine giderken de sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılıyor.

Özverili çalışmasıyla çevresinden takdir toplayan 27 yaşındaki Çarıklı, sokaklarda çaresiz kalan hayvanların karnını doyuruyor, hasta ve yaralı durumda olanları da hayvanseverlerin desteğiyle veterinere götürüp tedavi ettiriyor.

Yaklaşık 10 yıldan beri sokak hayvanlarıyla iç içe bir yaşam süren Hakan Çarıklı, AA muhabirine, yaklaşık 7-8 yıl önce büyükşehir belediyesine ait halk ekmeği fabrikasında çalışmaya başladığını söyledi.

Çarıklı, 1,5 yıl önce hayvanlarla daha fazla zaman geçirebilmek adına gönüllü olarak hayvan barınağına geçiş yaptığını ve hayvanlarla iyi bir iletişiminin olduğunu belirterek, imkanları ölçüsünde onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Evinde kedi, kuş ve köpek de beslediğine değinen Çarıklı, şöyle konuştu:

"Ekmek fabrikasında çalışırken bayat ekmekleri sokak hayvanları için toplar götürürdüm. 'Hayvanlar Allah'ın dilsiz melekleridir' diye bir söz var ya, gerçekten de öyle. Hayvanlarla çoğu insandan iyi anlaşırım. Onlara bakarım, ilgilenirim. Onlara bir kap su, bir kap mama verdikten sonra hepsi dost, arkadaş oluyor. Hepsini çok seviyorum, hayatımı bunlara adadım diyebilirim."

İş yeriyle evi arasındaki mesafenin yaklaşık 30 dakika olduğunu ancak kendisinin eve 4 saatte ulaşabildiğini anlatan Çarıklı, güzergah boyunca besleme noktaları oluşturduğunu ve buralara sokak hayvanları için mama, su bıraktığını ifade etti.

Çarıklı, hasta ve bakıma muhtaç hayvanları da tedavi ettirdiğini dile getirerek, "Sokaklarda araba çarpmış veya tedaviye muhtaç olan hayvanları görünce de müdürümü arıyorum, istişare ediyorum ve gerekirse ekip yönlendiriyoruz. Ekipler gelip alıyor sonrasında barınakta tedavileri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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