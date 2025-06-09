Sadece Galatasaray değil, tüm futbolseverler bu haberi bekliyordu! Sonunda tercihini yaptı... Victor Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunun başrol oyuncusu Victor Osimhen'in transferi bir türlü netlik kazanmadı. Napoli'den kiralık olarak gelen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların adeta sevgilisi olan Nijeryalı golcü için yepyeni bir gelişme yaşandı.

'GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR'

Al-Hilal'den üst üste aldığı astronomik tekliflerin tamamını reddeden Victor Osimhen, İtalyan basınına göre tercihini yaptı. La Repubblica'nın bugünkü haberinde Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istediğinin altı çizildi.

TEK İSTİSNA 'PREMİER LİG'

Haber detayında Osimhen'in, İngiltere Premier Lig'in önemli bir takımından teklif almaması halinde tercihinin Galatasaray olacağı aktarıldı.

YENİ TEKLİF HAZIR

Yine haberde Galatasaray'ın, Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve tarafların yakında tekrar bir araya gelip Nijeryalı golcüye 16 milyon euroluk maaş teklifi sunulacağı belirtildi.

Süreci yakından takip eden Napoli'nin ise Osimhen'de indirime kesinlikle yanaşmadığı vurgulandı.