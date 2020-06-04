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Safranbolu Belediyesi "Askıda Fatura" uygulamasına başlattı

KARABÜK HABERLERİ  | 04.06.2020 18:54 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) salgını süresince ihtiyaç sahiplerine ve sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlara sağladığı düzenli desteğe “Askıda Fatura” uygulaması da eklendi.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin isteğiyle Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından belirlenen faturalar hayırsever vatandaşlarca ödenebilecek.Başkan Elif Köse, “Bu ay için belirlenen, içerisinde zor durumdaki bazı işletmeler ve çoğunlukla hanelere ait su faturalarını ödeyerek destek olmak isteyen vatandaşlarımız, 180 ve 189 numaralı dahili numaralardan belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü ile irtibat kurabilir ve ödeme yapabilecekleri fatura rakamları hakkında bilgi alabilirler” dedi.Safranbolu Belediyesi halkın yanındaBaşkan Köse, belediye tarafından salgın nedeniyle işini kaybeden, ihtiyaçlarını fiziksel ya da maddi olarak sağlamakta güçlük çeken tüm vatandaşlara destek olmak amacıyla acil eylem planı dahilinde Sosyal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduğun hatırlattı.Bağışlar ve belediyenin imkanları aracılığıyla işsiz kalan vatandaşlara ve yine talep eden tüm vatandaşlara 3 bin 500 koli kuru gıdayı ve hijyen malzemesini düzenli olarak ulaştırdıklarını ifade eden Köse, "Ayrıca ihtiyaç sahiplerine hafta 800 defa sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) salgını süresince ihtiyaç sahiplerine ve sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlara sağladığı düzenli desteğe “Askıda Fatura” uygulaması da eklendi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin isteğiyle Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından belirlenen faturalar hayırsever vatandaşlarca ödenebilecek.
Başkan Elif Köse, “Bu ay için belirlenen, içerisinde zor durumdaki bazı işletmeler ve çoğunlukla hanelere ait su faturalarını ödeyerek destek olmak isteyen vatandaşlarımız, 180 ve 189 numaralı dahili numaralardan belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü ile irtibat kurabilir ve ödeme yapabilecekleri fatura rakamları hakkında bilgi alabilirler” dedi.
Safranbolu Belediyesi halkın yanında
Başkan Köse, belediye tarafından salgın nedeniyle işini kaybeden, ihtiyaçlarını fiziksel ya da maddi olarak sağlamakta güçlük çeken tüm vatandaşlara destek olmak amacıyla acil eylem planı dahilinde Sosyal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduğun hatırlattı.
Bağışlar ve belediyenin imkanları aracılığıyla işsiz kalan vatandaşlara ve yine talep eden tüm vatandaşlara 3 bin 500 koli kuru gıdayı ve hijyen malzemesini düzenli olarak ulaştırdıklarını ifade eden Köse, "Ayrıca ihtiyaç sahiplerine hafta 800 defa sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Milupa destekleriyle bebeklere mama takviyeleri ile 250 bebeğe bez yardımı yapılırken 50 bebek paketinin de ailelere ulaştırılmasını sağlandı. Safranbolu Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi ile ulaştırılan yardımların dışında, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu’na iki araç ve dört çalışan ile aktif olarak yardımcı oldu. Evinden çıkamayan vatandaşların başta reçeteli ilaç alımları, market alışverişleri olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanıyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve 18 yaş altı ve de kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan bireylerin ihtiyaçlarını 155 Polis İmdat hattından ilettiği bu süreçte, talepler Vefa Sosyal Destek Grubu WhatsApp hattına aktarıldı. Belediyemizce kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza düzenli şekilde yoğun bir destek sağlamaktan mutluyuz. Ayrıca iki araç ve dört çalışma arkadaşımızla dahil olduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşlarımıza ilaç ve gıda ulaştırılması konusunda da aktif çalışma yürüttük. Zor zamanlarda insanlarımızın yanında olabilmekten gurur duyuyoruz, süreci gece gündüz demeden yürüten mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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