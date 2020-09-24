YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu Belediyesi nikah salonu yeni yerinde

Safranbolu Belediyesi nikah salonu yeni yerinde

KARABÜK HABERLERİ  | 24.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi nikah salonu Leyla Dizdar Kültür Merkezinde hizmet vermeye başladı.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, daha önce perşembe pazarı mevkisinde hizmet veren nikah salonunun yeni yerinin hayırlı olmasını diledi.Eski yerinin fiziki olarak yetersiz olduğunu ifade eden Köse, nikah salonunun şu an daha ferah bir ortamda vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.Köse, "Yeni evlenecek çiftlerimize yeni mekanımızın şans getirmesini diliyorum.

Safranbolu Belediyesi nikah salonu yeni yerinde

Safranbolu Belediyesi nikah salonu Leyla Dizdar Kültür Merkezinde hizmet vermeye başladı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, daha önce perşembe pazarı mevkisinde hizmet veren nikah salonunun yeni yerinin hayırlı olmasını diledi.
Eski yerinin fiziki olarak yetersiz olduğunu ifade eden Köse, nikah salonunun şu an daha ferah bir ortamda vatandaşlara hizmet verdiğini belirtti.
Köse, "Yeni evlenecek çiftlerimize yeni mekanımızın şans getirmesini diliyorum. Güzel şehrimizin güzel insanları her zaman en iyiyi hak ediyorlar ve bizde göreve geldiğimiz günden beri bunun için çalışıyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Köse, Cemal Ceylan ve Selmin İlhan çiftinin nikahını yeni salonda kıydı.

Safranbolu Belediyesi nikah salonu yeni yerinde

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel eridi Hande Erçel eridi
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Karabük Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:47
İkindi
16:10
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

Karabük Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
100.Yıl Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.