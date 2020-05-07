YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu Belediyesinden bakım ve onarım çalışmaları

Safranbolu Belediyesinden bakım ve onarım çalışmaları

KARABÜK HABERLERİ  | 07.05.2020 12:51 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin çeşitli bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları yaptığı belirtildi.Halk masası aracılığı ile gelen vatandaşların taleplerine öncelik veren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin kontroller sonrası tespit ettikleri arızaları gidermek amacıyla bakım ve tadilat çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, Naim Tarlası Sokak, Kuşçu Sokak ve Kıranköy’deki mahallelerde bakım-onarım çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçe genelinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin çeşitli bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları yaptığı belirtildi.
Halk masası aracılığı ile gelen vatandaşların taleplerine öncelik veren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin kontroller sonrası tespit ettikleri arızaları gidermek amacıyla bakım ve tadilat çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, Naim Tarlası Sokak, Kuşçu Sokak ve Kıranköy’deki mahallelerde bakım-onarım çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Karabük Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:50
Sabah
05:33
Öğle
12:51
İkindi
16:44
Akşam
20:00
Yatsı
21:35

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Vali Gürel, “ Tedbirleri sıklaştırırsak Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlarız”

Vali Gürel, “ Tedbirleri sıklaştırırsak Ramazan Bayramı’nda çifte bayram kutlarız”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.