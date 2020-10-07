Safranbolu Belediyesi’nden HES kodu uyarısı

Safranbolu Belediyesi tarafından vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurumlarına giriş için kullanılan “Hayat Eve Sığar” (HES) kodu ile ilgili uyarılarda bulundu.

Safranbolu Belediyesi, Karabük Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda belediye binasına girişlerin HES kodu ile yapılacağını hatırlattı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, “Covid-19 tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın “Hayat Eve Sığar” HES kodu almaları gerekmektedir. Özellikle son günlerde karantina altında olması gereken vatandaşlarımızın dışarıda dolaştıkları duyumları artmaktadır. Toplum sağlığını tehdit eden bu durumların önlenebilmesi için belediye binasına girişler HES kodu kontrolü ile sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

