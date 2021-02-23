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Safranbolu Belediyesi’nin “Derman” ekibi vatandaşın kapısını çalıyor

23.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Sosyal belediyecilik kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçiren Safranbolu Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini almak üzere (Derman) adıyla bir ekip kurdu.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen projede ekipler, Safranbolu genelinde mahalle sokak ve caddeleri gezerek vatandaşların kapısını çalıyor.

Sosyal belediyecilik kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçiren Safranbolu Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini almak üzere (Derman) adıyla bir ekip kurdu.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen projede ekipler, Safranbolu genelinde mahalle sokak ve caddeleri gezerek vatandaşların kapısını çalıyor. Kapıları çalınan vatandaşlara talep, şikayet ve önerileri soruluyor. Vatandaşın şahsi ve kentle ilgili şikayet ve önerileri alınarak belediyenin ilgili birimlerine iletiliyor. Ekipler, Belediye Başkanı Elif Köse’nin selamını ilettiği vatandaşlara ayrıca su tasarruf aparatı, Türk Bayrağı, Belediye’nin Altın Safran Gazetesi, mahallelere yapılan hizmet broşürü ve su tasarrufu konusunda bilgilendirici broşürler götürüyor.
Safranbolu’da kapısı çalınmadık hiçbir hane bırakılmayacağını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Daha ulaşılabilir bir belediye olmak için hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekledik. Bu projemizle vatandaşlarımızın sadece belediyemizden talep ettikleri değil diğer kamu kurumları ile ilgili resmi işleyişi bilmeyenler için danışmanlık hizmeti de vereceğiz” dedi.

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