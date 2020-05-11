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Safranbolu’da berber ve kuaförlere temizlik kiti dağıttı

KARABÜK HABERLERİ  | 11.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra tekrar hizmete giren berber ve kuaförlere temizlik kiti dağıttı.Başkan Köse, tekrar hizmete başlayan berber ve kuaförlere hayırlı olmasını diledi.Bu süreçte alınan önlemlere uyulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Köse, "Bugün itibariyle faaliyetlerine başlayan kuaför ve berberlerimize hem hayırlı olsun demek hem de sağlıklı bir ortamda çalışabilmelerine katkıda bulunmak için kitlerini teslim ettik.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra tekrar hizmete giren berber ve kuaförlere temizlik kiti dağıttı.
Başkan Köse, tekrar hizmete başlayan berber ve kuaförlere hayırlı olmasını diledi.
Bu süreçte alınan önlemlere uyulmasının çok önemli olduğunu ifade eden Köse, "Bugün itibariyle faaliyetlerine başlayan kuaför ve berberlerimize hem hayırlı olsun demek hem de sağlıklı bir ortamda çalışabilmelerine katkıda bulunmak için kitlerini teslim ettik. Vatandaşlarımızdan da randevu konusunda hassasiyet bekliyorum. Kendilerine ulaşamadığımız kuaför ve berberlerimiz kitlerini Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden teslim alabilirler. Ben hepsine kolaylıklar ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

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