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Safranbolu’da ekipler çalışıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 07.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışma programı haricinde halk masası ve vatandaşların bizzat yaptıkları taleplere müdahale ettiği belirtildi.Açıklamada, "Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mesai mefhumu gözetmeden, soğuk hava şartlarına rağmen arıza giderme, hat döşeme, yağmur isale hattı gibi çalışmalara devam ediyor.

Safranbolu’da ekipler çalışıyor

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışma programı haricinde halk masası ve vatandaşların bizzat yaptıkları taleplere müdahale ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mesai mefhumu gözetmeden, soğuk hava şartlarına rağmen arıza giderme, hat döşeme, yağmur isale hattı gibi çalışmalara devam ediyor. Bununla beraber teknik ekibimiz ise tüm mahallelerde belirli periyotlar halinde suyun içilebilirlik oranlarını ölçmeye devam ediyor. Amacımız, Belediye Başkanımız Elif Köse’nin önderliğinde dünya mirası olan kentimize en iyi hizmeti verebilmektir" denildi.

Safranbolu’da ekipler çalışıyor

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