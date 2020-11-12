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Safranbolu’da Kanalizasyon Müdürlüğü’nden arızalara anında müdahale

KARABÜK HABERLERİ  | 12.11.2020 16:33 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı gibi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.Safranbolu halkını sağlıklı içme suyu ile buluşturmak için belirli bölgelerde altyapılar yenileniyor.

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı gibi altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Safranbolu halkını sağlıklı içme suyu ile buluşturmak için belirli bölgelerde altyapılar yenileniyor. Kirkille ve Musalla Mahallesine yeni su hattı döşeyen ekipler, kent genelinde bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, su kaynaklı hastalıkları önleyebilmek için, su kalite kontrol test analizlerini düzenli olarak yaparak kentte yaşayanların sağlıklı su içmelerini sağlıyor.
Belediyeler, belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür ifadelerine yer veren Belediye Başkanı Elif Köse, “Bir şehrin veya ilçenin, temizlik, su ve altyapı çalışmaları gibi ihtiyaçların ve hizmetlerin yerine getirmesi asli görevimizdir. Bizler bu görevleri en doğru şekilde yerine getirmek için titizlikle çalışıyoruz. Safranbolu’da su kesintilerinin önüne geçtik ve şimdi halkımıza en kaliteli suyu sağlamak için neler yapabiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde; ekiplerimiz eskiyen su hatlarını yeniliyor ve her türlü su arızasına anında müdahale ederek vatandaşımızı su kesintileri ile zor durumda bırakmamak için gayret ediyoruz ’’dedi.

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