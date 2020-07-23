Safranbolu’da kurban etleri Hayır Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayır Çarşısı tarafından Kurban Bayramı’nda kesilen etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, bayram sevincinin toplumun her kesiminde yaşanmasını amaçlayan kampanyaları ile vatandaşları iyiliğe davet ettiği belirtildi.

Vatandaşların bayramlık alıp çocukları sevindirebileceği gibi kurban paylarını da bağışlayarak hayır işleyebilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurban Bayramı’nda kesilen kurban paylarınızı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak istiyoruz. Sizler de desteklerinizle iyiliğe bulaşmak istiyorsanız 725 52 77’den bize ulaşın. Pandemi süresince askıda fatura gibi uygulamalarla halkımız birlik, beraberlik ve yardımseverliğin Safranbolu’daki gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Aynı duyarlılığı Kurban Bayramı’nda hijyenik şartlara uyarak ve kendi soframızda çocuklarımızla paylaşabileceğimiz uygunlukta olan kurban paylarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşacaklarına eminiz."

