YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu’da kurslar tekrar başladı

Safranbolu’da kurslar tekrar başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 16.06.2020 17:41 | Son Güncelleme

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen kurslar, telafi uygulanan kurslar ile hijyen eğitim kursları tekrar başladı.Kursları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurs merkezlerinde kursiyerler için görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığını söyledi.Sosyal mesafenin korunması için gerekli özenin gösterildiğini, kursiyer ve personelin ateş ölçer ile takibinin yapıldığını, maske, sıvı sabun, el antiseptiğinin kurslarda bulundurulduğunu ifade eden Gümüş, kursiyerlerin ve personelin tedbirlere uygun şekilde kurslara devam ettiğini kadyetti.Gümüş, kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin, adayların kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul ve benzeri alanların sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlendiğini, Halk Eğitim Merkezi yönetici ve öğretmenlerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen kurslar, telafi uygulanan kurslar ile hijyen eğitim kursları tekrar başladı.
Kursları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kurs merkezlerinde kursiyerler için görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişlerin asıldığını söyledi.
Sosyal mesafenin korunması için gerekli özenin gösterildiğini, kursiyer ve personelin ateş ölçer ile takibinin yapıldığını, maske, sıvı sabun, el antiseptiğinin kurslarda bulundurulduğunu ifade eden Gümüş, kursiyerlerin ve personelin tedbirlere uygun şekilde kurslara devam ettiğini kadyetti.
Gümüş, kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin, adayların kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul ve benzeri alanların sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlendiğini, Halk Eğitim Merkezi yönetici ve öğretmenlerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER İlk başta anlaşılmıyor! İlk başta anlaşılmıyor!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Yeni nesil Citroen hatchback C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Vali Kaymak alkışlarla uğurlandı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Van'da süt kazanına düşen ve vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan bebek hayata tutundu

Karabük Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:56
Akşam
20:31
Yatsı
22:23

Karabük Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Öztürk Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı

Yaralı ebabil kuşu tedavi altına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaymakamdan 10 bin çocuğa bayram harçlığı

Kaymakamdan 10 bin çocuğa bayram harçlığı

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

Kayın Su Fabrikası Yetkililerinden Başkan Baş’a Ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.