Safranbolu’da park ve bahçelerde onarım çalışması

Safranbolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin bakım ve hijyeni için çalışmalar başlatıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin şehrin estetik görünüm çalışmalarını mevsimsel çiçek dikimleri ve bakımlarını yaparak sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin, yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını kontrollü olarak gerçekleştirdiğini ifade eden Köse, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek üzere 59 parkın 25’inde onarım, bakım ve dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini aktaran Köse, "Tüm parklarımızı bakıma ve korumaya aldık. Vatandaşlarımız huzur içinde gezsin, çocuğuyla günün her saati vakit geçirsin diye tüm önlemlerimizi alıyoruz. Parkın sahibi çocuklarımız ve halkımızdır. Covid-19 salgını son bulduğunda tüm parklarımızın çocuk cıvıltılarıyla şenleneceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

