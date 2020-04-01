YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu’da sosyal dayanışma

Safranbolu’da sosyal dayanışma

KARABÜK HABERLERİ  | 01.04.2020 12:36 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ihtiyaç durumundaki vatandaşlara gıda yardımı yapılmaya başlandı.Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın katkılarıyla ihtiyaç durumundaki vatandaşlara ne olursa olsun destek olmaya devam edileceği belirtildi.Koli olarak ve çeşitli gıda yardımlarıyla bağışlarını belediyeye ulaştıran vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, "Bu zorlu günlerde bizler görevimizin başındayız.

Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ihtiyaç durumundaki vatandaşlara gıda yardımı yapılmaya başlandı.
Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın katkılarıyla ihtiyaç durumundaki vatandaşlara ne olursa olsun destek olmaya devam edileceği belirtildi.
Koli olarak ve çeşitli gıda yardımlarıyla bağışlarını belediyeye ulaştıran vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, "Bu zorlu günlerde bizler görevimizin başındayız. Lütfen sizler de sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için evlerinizde kalınız. Gıda yardımı yapmak isteyen vatandaşlarımız Safranbolu Belediyesi 153 Halk Masasını arayarak yapabilirler" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Karabük Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:26
Öğle
12:58
İkindi
16:32
Akşam
19:21
Yatsı
20:43

Karabük Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Birsen Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Köydeki yaşlıların ihtiyaçları muhtar ve imamlar tarafından karşılanıyor

Köydeki yaşlıların ihtiyaçları muhtar ve imamlar tarafından karşılanıyor

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

TSO Meclis Başkanı Yılmaz, dünya evine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.