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Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

KARABÜK HABERLERİ  | 23.04.2020 19:52 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Sarıahmetli köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Yaşar Dursun Yılmaz’dan komşuları 2 gündür haber alamayınca evine gitti.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sarıahmetli köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Yaşar Dursun Yılmaz’dan komşuları 2 gündür haber alamayınca evine gitti. Camdan bakan komşuları Yılmaz’ın hareketsiz bir şekilde olduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi morga kaldırılırken, Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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