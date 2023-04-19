YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu’da yüzlerce kişi kan bağışında bulundu

Safranbolu’da yüzlerce kişi kan bağışında bulundu

19.04.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yüzlerce kişi azalan kan stokları nedeniyle kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Safranbolu’da yüzlerce kişi kan bağışında bulundu

Safranbolu Belediyesi Elif Köse’nin talimatıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. İftar programı sonrası "Haydi Safranbolu" sloganıyla başlatılan kampanyaya belediye personelleri, stk üyeleri ve çok sayıda vatandaş destek verdi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde sıraya giren yüzlerce kişi yapılan kontrollerin ardından kan bağışında bulundu.
Düzenlenen kampanyayla ilgili konuşan Başkan Köse, sosyal medya üzerinden yapılan çağrı sonrası gelerek kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek belediyeden de 150 personelin kampanyaya destek verdiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendiSafranbolu'da Turizm Haftası dolayısıyla "Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi
Sinop’ta çocuk nüfusu her yıl azalıyorSinop’ta çocuk nüfusu her yıl azalıyor
Pendik’te 1 buçuk saat arayla iki kişiyi öldürdüPendik’te 1 buçuk saat arayla iki kişiyi öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 19 Nisan Çarşamba

İmsak
04:25
Sabah
05:58
Öğle
12:54
İkindi
16:39
Akşam
19:40
Yatsı
21:07

Karabük Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Çarşamba

Ateş eczanesi
Safranbolu
Deniz eczanesi
Yenice
Beşbinevler eczanesi
Merkez
Gülşen eczanesi
Eflani
Levent eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Trapez sanatçısı seyircilerin gözü önünde metrelerce yüksekten düştü

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.