Safranbolu'nun tarihi su arkları restore edilecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarihi su arkları restore edilecek.

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından, Bağlar Bölgesi Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanları içinde tarih ve kültürün bir parçası olan sulama arkları projesi onaylandı.

Proje hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Elif Köse, su arklarının Bağlar bölgesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Su arklarına yeniden işlevsellik kazandırılmak üzere projelendirilmesi ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının çok kıymetli olduğunu belirten Köse, "Bağlar bölgesinde geleneksel kültürün ve tarihin ayrılmaz bir parçası olan su arkları projesini aslına uygun bir şekilde özenle etap etap uygulayacağız. Çeşitli nedenlerle işlevini yitirmiş olan su arklarının bölgeye yeniden kazandırılması ve Bağlar bölgesinin yeşil karakterini korumasına destek verecek bu projenin hayata geçirilmesi için elimizden geleni büyük bir titizlik ve özveri ile yapacağız." dedi.