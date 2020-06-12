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Sağanak yağış Kula’da hayatı olumsuz etkiledi

MANİSA HABERLERİ  | 12.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde aniden bastıran dolu ile karışık sağanak yağış, sele neden oldu.

Manisa’nın Kula ilçesinde aniden bastıran dolu ile karışık sağanak yağış, sele neden oldu. Yoğun yağmur dolayısıyla sokaklar ve bazı evlerin bodrum katları ile otoparklara su basarken, görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü D300 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır bariyerlere çarparak durabildi.
Manisa’nın Kula ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ile karışık sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede ilçenin birçok caddesinde su birikmelerine sebep olan yağışta, bazı noktalarda evleri ve iş yerlerini de su bastı. Bazı esnaflar kendi imkanları ile iş yerlerinin önlerini temizlerken, vatandaşlar da göle dönen sokaklarda su birikintilerini temizledi.
Öte yandan, yoğun yağış sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Günay Güneş, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine seyir halindeyken Kavacık rampasından indiği sırada 06 BVY 056 plakalı tırıyla önce yolun sağ tarafındaki sulama kanalına kaçtı, daha sonra da refüje çarparak durabildi. Kazada şoför Güneş yara almaz iken, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre emniyet şeridinden sağlandı.

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