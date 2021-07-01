Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'si aşılandı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığını, bayrama kadar yüzde 70'inin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."
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