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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan futbol kulüplerine aşı teşekkürü

19.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu öncesi aşı olmanın çok önemli olduğunu hatırlatan bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise taraftarlarına aşı olun çağrısı yapan futbol kulüplerine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan futbol kulüplerine aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan futbol kulüpler ve Kulüpler Birliği'ne taraftarlarına 'Aşı ol' çağrısı yaptıkları için teşekkür etti.

Koca, tweetinde şu ifadelere yer verdi;

Taraftarlarına aşı olun çağrısı yapan futbol kulüplerimize ve KULÜPLER BİRLİĞİNE TEŞEKKÜR ediyorum. Aşımızı olalım ki, tribünlere tam kadro çıkalım.

TFF tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"COVID-19 küresel salgını ile mücadelede hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri göz önüne alındığında, hastalığın toplumsal yaşam ve futbolumuzun işleyişi üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirgemek için aşı olmanın çok önemli ve en etkili yöntem olduğu bilgisini tekrar hatırlatmak istiyoruz.

Dünyada varyant virüs enfeksiyonlarının yaygınlaşması, yayılma hızının yüksek olması ve ülkemizde de benzer durumun oluşma ihtimali değerlendirildiğinde toplum sağlımızı önceleyerek stadyuma alınacak seyirci sayısının düşmesine sebep olacak kararlar almak zorunda kalmamak için Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kararlara uymak, önerileri dikkate almak her zamankinden daha zaruri hale gelmiştir.

2021-2022 futbol sezonuna sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin de temelini hazırlayacak olan aşı olma yaygınlığı, kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın en önemli yoludur. Bunun yanında karşılaşmalarda maske-mesafe ve temizlik önlemlerimizden de asla vazgeçilmeyeceği hususunu da hatırlatmak isteriz.

Bu vesile ile tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve spor dolu günler diliyoruz."

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Kulüpler Birliği'nden açıklamaKulüpler Birliği'nden açıklama
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fahrettin Koca
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