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Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"

ANTALYA HABERLERİ  | 09.10.2020 23:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in birkaç gün öncesine göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söyledi.Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana’da basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.“Muhittin Böcek’in sağlık durumu kritik”Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in daha önce özel bir hastanede takipte olduğunu hatırlatan Bakan Koca " Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in birkaç gün öncesine göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söyledi.
Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana’da basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Muhittin Böcek’in sağlık durumu kritik”
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in daha önce özel bir hastanede takipte olduğunu hatırlatan Bakan Koca " Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akdeniz Üniversitesi’nde takibinin uygun olacağını düşünerek naklini yapmıştık. Rektörümüz ve bizim arkadaşlarımız takip ediyor. Durumunun birkaç gün öncesine göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en yakın zamanda şifa bulur. Yakınlarına şimdiden geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

33 gündür yoğun bakımda
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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