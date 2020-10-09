Sağlık Bakanı Koca:" Başkan Böcek birkaç gün öncesine göre iyi ancak genel durumu ciddiyetini koruyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in birkaç gün öncesine göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söyledi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Adana’da basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Muhittin Böcek’in sağlık durumu kritik”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in daha önce özel bir hastanede takipte olduğunu hatırlatan Bakan Koca " Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Akdeniz Üniversitesi’nde takibinin uygun olacağını düşünerek naklini yapmıştık. Rektörümüz ve bizim arkadaşlarımız takip ediyor. Durumunun birkaç gün öncesine göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en yakın zamanda şifa bulur. Yakınlarına şimdiden geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.