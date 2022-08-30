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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurası talep toplama sürecine ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Koca'dan doktorların atama kurası talep toplama sürecine ilişkin açıklama:

30.08.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"3. dönem atama kurası ile Bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı 'http://pbs.saglik.gov.tr'den dün akşam başladı. Sayı, sadece 1 gün içinde 2 bini geçmiş durumda"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktor, uzman doktor ve diş doktorlarının bir hafta sürecek 3. dönem atama kurası için talep toplama sürecinde başvuru sayısının bir günde 2 bini geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"3. dönem atama kurası ile Bakanlığımızda görev almak isteyen doktor, uzman doktor ve uzman diş doktorları için talep alımı 'http://pbs.saglik.gov.tr'den dün akşam başladı. Sayı, sadece 1 gün içinde 2 bini geçmiş durumda ve önümüzde bir hafta daha var!"

Bakan Koca, 22 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta "Beyaz Reform" ile adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattıklarının altını çizerek, "Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1-2 aydan bahsediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor sağlık bakanı fahrettin koca

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