Sağlık Bakanı Koca'dan "Emzirme Farkındalık Haftası" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranının 5 yılda yüzde 31'den yüzde 41'e çıktığını belirterek, "İlk 6 ay anne sütüyle beslenme, emzirme süresinin 2 yıl veya daha uzun olması çocuklarda obezite dahil pek çok beslenme sorununa karşı güçlü bir savunma sağlıyor." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından 1-7 Ekim Emzirme Farkındalık Haftası ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bebeğin emzirilmesine doğumdan sonra ilk saatte başlanmasının önemine işaret eden Koca, şunları kaydetti:
"İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranı 5 yılda yüzde 31'den yüzde 41'e çıktı. İlk 6 ay anne sütüyle beslenme, emzirme süresinin 2 yıl veya daha uzun olması çocuklarda obezite dahil pek çok beslenme sorununa karşı güçlü bir savunma sağlıyor."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz