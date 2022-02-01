YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesinin cenazesi, Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi

Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesinin cenazesi, Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi

01.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesinin cenazesi, Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün hayatını kaybeden babaannesinin cenazesi Fatma Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde dün akşam yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Fatma Koca'nın (86) cenazesi, Ömeranlı Camisi'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine katılan Bakan Fahrettin Koca, taziyeleri kabul etti. Babası Hasan Koca ve akrabaları ile kucaklaşan Bakan Koca'nın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Fatma Koca'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Ahmet Sorgun, Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyorAyakkabı üretimini artık mevsimler değil moda şekillendiriyor
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizmcilerle bir araya geldiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizmcilerle bir araya geldi
Yalova'da tadilat yaparken balkondan düşen kişi öldüYalova'da tadilat yaparken balkondan düşen kişi öldü

Konya Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:48
Öğle
13:09
İkindi
15:55
Akşam
18:20
Yatsı
19:37
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Koronaya yakalananlar dikkat! Bu şekilde iyileşebilirsiniz

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.